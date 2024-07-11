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Можно ли выглядеть эффектно в офисе в жару? Совмещаем летний стиль и работу

Можно ли выглядеть эффектно в офисе в жару? Совмещаем летний стиль и работу

Красота и стильБольше по теме Идет время отпусков, легких платьев и беззаботного настроения. Но что делать, если отпуск еще не скоро, приходится ездить на работу, а на улице царит настоящая тропическая жара? Ответ прост: нужно научиться создавать стильные рабочие образы, которые идеально подойдут и для офиса, и для знойной погоды одновременно.

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