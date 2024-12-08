Камбоджа намерена продвигать халяльное производство и экспорт — премьер

Мусульманская община кхмеров — ключевая движущая сила для доступа Камбоджи к глобальным исламским экономическим возможностям, включая исламские финансы и халяльную экономику, заявил премьер-министр страны Хун Манет.
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