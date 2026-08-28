Двух несовершеннолетних мопедистов привлекли к ответственности в Алуште

Ваш браузер не поддерживает видео. 14-летние подростки разъезжали по улицам города с нарушениями ПДД — совершали резкие манёвры, неоднократно выезжали на встречную полосу и игнорировали требования дорожных знаков.
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