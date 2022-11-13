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13 ноября за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин

13 ноября за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин

В воскресенье, 13 ноября, за порядком в Туле проследит  заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы Игорь Ватулин.

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