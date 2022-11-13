13 ноября за порядком в Туле проследит Игорь Ватулин

В воскресенье, 13 ноября, за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы Игорь Ватулин.
В воскресенье, 13 ноября, за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу администрации города Тулы Игорь Ватулин.
Свежие комментарии