Россия ставит жесткие условия западным автоконцернам: согласятся не все

В Совете Федерации озвучили условия, на которых западные автопроизводители могут вернуться в Россию. В их числе – совместная деятельность с отечественными предприятиями и снятие всех антироссийских санкций со стороны государств, к которым относятся автоконцерны.
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