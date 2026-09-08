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SUSANIN

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Со счётом 4:6 «Ижсталь» проиграла «Динамо СПб» второй домашний матч сезона

Со счётом 4:6 «Ижсталь» проиграла «Динамо СПб» второй домашний матч сезона

Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» проиграла домашний матч с «Динамо Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

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