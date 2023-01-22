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Никто не покупает

Никто не покупает

﻿﻿Новейший легкий истребитель Су-75 разработан в рекордно короткие сроки - по словам разработчика - всего за 1 год, и не имеет себе равных по цене среди самолетов не только 5 поколения, но даже 4 Например, истребитель четвертого поколения - Су-35М стоит 100 миллионов долларов, а Су-75 CheckMate всего 25-30 миллионов долларов.

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