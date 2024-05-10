Товарооборот России и Китая с начала года показывает рост

С января по апрель 2024 года китайско-российская торговля достигла 76,58 млрд долларов – это на 4,7% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Интерфакс».
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