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Товарооборот России и Китая с начала года показывает рост

Товарооборот России и Китая с начала года показывает рост

С января по апрель 2024 года китайско-российская торговля достигла 76,58 млрд долларов – это на 4,7% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Интерфакс».

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