Ядерный реактор Hualong One 2.0 представлен мировому рынку

Ядерная энергетика Китая достигла важного технологического рубежа в понедельник, когда China General Nuclear Power Group (CGN) официально представила мировому рынку версию 2.
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