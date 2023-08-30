Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

За Фомина «Лион» предложил «Динамо» 8 млн евро плюс бонусы («СЭ»)

За Фомина «Лион» предложил «Динамо» 8 млн евро плюс бонусы («СЭ»)

Именно такую сумму французский клуб предложил «Динамо» за 26-летнего хавбека сборной России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх