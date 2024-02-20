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Мирошник: В Авдеевке, согласно предварительным данным, находились пыточные

Мирошник: В Авдеевке, согласно предварительным данным, находились пыточные

В Авдеевке, по предварительным данным, находились тайные тюрьмы и пыточные. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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