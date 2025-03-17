Тело расстрелянной ВСУ беременной женщины под Суджей опознали по приметной татуировке

В освобожденной селе под Суджей нашли тело расстрелянной в августе молодой женщины.Экс-глава Суджанского района Александр Богачев совместно с военкором «КП» Александром Коцем нашли в больнице освобожденного на днях населенного пункта тело расстрелянной ВСУ в первый день вторжения беременной женщины по имени Нина Кузнецова.