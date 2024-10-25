В Тульской области бездомные собаки загрызли женщину

В городе Кимовске Тульской области нашли труп местной жительницы, которую загрызли собаки.Прокуратура региона сообщает, что в надзорном ведомстве взяли на контроль установление всех обстоятельств гибели женщины.
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