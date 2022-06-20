ВЗГЛЯД: в Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию

Герой России, первый зампред комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что тем, кто хочет побеждать ВС РФ, сперва требуется изучить историю Российской Федерации, а также ознакомиться с мемуарами знаменитых военачальников.
Герой России, первый зампред комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что тем, кто хочет побеждать ВС РФ, сперва требуется изучить историю Российской Федерации, а также ознакомиться с мемуарами знаменитых военачальников.
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