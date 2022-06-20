Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Белов
    Никто не помнит, или не знает историю(французы, шведы,немцы,поляки, и т.д), чем для них всё заканчивалось, как говори...В Госдуме жестко ...
  • Гаврилюша Гаврилюк
    Кому это интересно? только эфир засоряете.Ирина Шихман впер...
  • Андрей Белов
    Расстрелять чертей публичноВ Госдуме жестко ...

ВЗГЛЯД: в Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию

ВЗГЛЯД: в Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию

Герой России, первый зампред комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что тем, кто хочет побеждать ВС РФ, сперва требуется изучить историю Российской Федерации, а также ознакомиться с мемуарами знаменитых военачальников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх