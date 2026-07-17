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Zero Hedge

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"One Step Closer To Extradition": Cox Media Heir Faces Reckoning Over Funding Marxist Revolution

"One Step Closer To Extradition": Cox Media Heir Faces Reckoning Over Funding Marxist Revolution

"One Step Closer To Extradition": Cox Media Heir Faces Reckoning Over Funding Marxist Revolution Sovereign Media, a far-left media outlet funded by the Babochki Collective, a nonprofit run by Jim "Fergie" Chambers, the communist centi-millionaire and heir to the Cox Media fortune, reports that Fergie, who was arrested in Ibiza last week at the request of the US Justice Department, "has been transferred to a maximum-security facility in Madrid.

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