"One Step Closer To Extradition": Cox Media Heir Faces Reckoning Over Funding Marxist Revolution Sovereign Media, a far-left media outlet funded by the Babochki Collective, a nonprofit run by Jim "Fergie" Chambers, the communist centi-millionaire and heir to the Cox Media fortune, reports that Fergie, who was arrested in Ibiza last week at the request of the US Justice Department, "has been transferred to a maximum-security facility in Madrid.