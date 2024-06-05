Байден может встретиться с Зеленским во Франции и Италии

ТАСС/Oliver Contreras - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated Президент США Джо Байден во время поездки в Европу может дважды встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
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