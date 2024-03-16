Sierra Space представила сервисный космический корабль Spectre для дозаправки и обсл...

Sierra Space представила сервисный космический корабль Spectre для дозаправки и обслуживания военных спутниковКомпания Sierra Space — дочернее предприятие корпорации ВПК США Sierra Nevada — представила свой вариант сервисного космического корабля Spectre.
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