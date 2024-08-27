Тренер "Спартака" Станкович: "Зенит" не тот, что мы видели год или два назад

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович в в новом выпуске "Коммент.Шоу" поделился размышлениями после матча с петербургским "Зенитом" в шестом туре Российской премьер-лиги и отметил, что его команда контролировала игру, а соперник был нервозный.