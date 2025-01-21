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Ученые выявили связь между просмотром насилия по телевизору в раннем возрасте и антисоциальным поведением в подростковом

Ученые выявили связь между просмотром насилия по телевизору в раннем возрасте и антисоциальным поведением в подростковом

Исследование, проведенное Университетом Монреаля и Американской психологической ассоциацией (APA), показало, что мальчики, смотревшие жестокий телеконтент в возрасте от 3,5 до 4,5 лет, с большей вероятностью проявляли антисоциальное поведение в подростковом возрасте.

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