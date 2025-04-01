«У России нет друзей в Грузии». Тбилиси держит курс на ЕС и НАТО

Грузинские власти держат курс страны с разным успехом на ЕС и НАТО и заявляют, что у России в Грузии нет друзей, и нет, соответственно, политических сил с пророссийской позицией, по крайней мере, официально.
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