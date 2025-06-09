Астраханский боец поедет на чемпионат мира по ММА

Пропуском на главный турнир года стало золото на чемпионате России. В Самаре состоялся чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), в котором приняли участие 110 бойцов из 35 регионов страны в том числе и Астраханксой области.
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