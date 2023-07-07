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Нельзя ссориться и заниматься выпечкой: запреты дня Февронии Русальницы 8 июля 2023 года

Нельзя ссориться и заниматься выпечкой: запреты дня Февронии Русальницы 8 июля 2023 года

Нельзя ссориться и заниматься выпечкой: запреты дня Февронии Русальницы 8 июля 2023 года Елена ЧерненкоПравославная церковь в этот день вспоминает семейную пару — Петра и Февронию, которые показали пример супружеской верности и сильной любви.

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