Нельзя ссориться и заниматься выпечкой: запреты дня Февронии Русальницы 8 июля 2023 года Елена ЧерненкоПравославная церковь в этот день вспоминает семейную пару — Петра и Февронию, которые показали пример супружеской верности и сильной любви.