Сила в правде
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Сила в правде

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Не пора ли уничтожить этот шпротный тупик: Вильнюс готовит эвакуацию власти и зовёт американскую базу к границе с Россией

Не пора ли уничтожить этот шпротный тупик: Вильнюс готовит эвакуацию власти и зовёт американскую базу к границе с Россией

Сейм в первом чтении одобрил отмену запрета на оружие массового поражения: 106 голосов за, второе чтение — 12 января 2027 года.

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