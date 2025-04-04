17 самокатов, брошенных на Нижневолжской набережной, эвакуировали на спецстоянку

17 брошенных электросамокатов эвакуировали на штрафстоянку после рейда на Нижневолжской набережной. На них пожаловались местные жители, сообщили в управлении административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода.
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