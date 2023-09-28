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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Созвездия

Созвездия

Серию из 23 картин «Созвездия» Миро написал в 1940-1941 г. Это были самые страшные, беспросветные и тяжелые времена для художника.

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