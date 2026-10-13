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Тульские новости

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Подразделения ПВО России сбили два украинских беспилотника

Подразделения ПВО России сбили два украинских беспилотника

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще два украинских беспилотника, пострадавших и повреждений зданий нет.

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