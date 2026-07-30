Ганчев: украинские чиновники присваивают деньги, выделенные на антидроновые сети

Чиновники администрации Харьковской области Украины, возглавляемые Олегом Сенегубовым, оказались под подозрением в коррупционных схемах, связанных с установкой антидроновых сетей вдоль Харьковского шоссе.
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