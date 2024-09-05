Россиянам пообещали рост зарплат в 2025 году

Экономист утверждает, что оклады вырастут на 4-5%. В России в следующем году вырасту зарплаты. Так утверждает научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, передает «Газета.
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