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Россиянам пообещали рост зарплат в 2025 году

Россиянам пообещали рост зарплат в 2025 году

Экономист утверждает, что оклады вырастут на 4-5%. В России в следующем году вырасту зарплаты. Так утверждает научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, передает «Газета.

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