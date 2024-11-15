Пентагон не будет угрожать ядерным оружием участникам ДНЯО без ядерного статуса

Министерство обороны США не собирается использовать атомное оружие против стран-участников договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но оставляет за собой возможность его применения против других государств.
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