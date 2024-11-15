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  • Eduard
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Пентагон не будет угрожать ядерным оружием участникам ДНЯО без ядерного статуса

Пентагон не будет угрожать ядерным оружием участникам ДНЯО без ядерного статуса

Министерство обороны США не собирается использовать атомное оружие против стран-участников договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но оставляет за собой возможность его применения против других государств.

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