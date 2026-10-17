Осенью 1914 года в ингушское селение Сурхахи привезли тело проповедника Батал-Хаджи Белхороева. Он умер в Козельске Калужской губернии, куда его отправили в ссылку царские власти.
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