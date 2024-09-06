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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борщев – о контракте с UFC: «Я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь»

«Да, у меня еще один бой по контракту. Сейчас мы балансируем. Один менеджер говорит продлевать сейчас.

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