В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевым уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны

Прошедшие сутки были весьма продуктивными, ВКС России нанесли групповой удар крылатыми ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе "Герань-2" по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.
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