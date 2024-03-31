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В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевым уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны

В ходе удара по аэродрому Вознесенск под Николаевым уничтожены три штурмовика Су-25 ВС ВСУ - Минобороны

Прошедшие сутки были весьма продуктивными, ВКС России нанесли групповой удар крылатыми ракетами воздушного базирования и дронами-камикадзе "Герань-2" по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

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