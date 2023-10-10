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Мировое обозрение

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Может ли Россия использовать методы Азербайджана и Израиля в ходе СВО на Украине

Может ли Россия использовать методы Азербайджана и Израиля в ходе СВО на Украине

7 октября 2023 года началась очередная палестино-израильская война, которая уже стоила обеим сторонам большой крови и, как прогнозируют некоторые политологи и военные эксперты, может привести к полному уничтожению и обезлюживанию сектора Газа.

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