Может ли Россия использовать методы Азербайджана и Израиля в ходе СВО на Украине

7 октября 2023 года началась очередная палестино-израильская война, которая уже стоила обеим сторонам большой крови и, как прогнозируют некоторые политологи и военные эксперты, может привести к полному уничтожению и обезлюживанию сектора Газа.
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