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Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Нынешние чистки в Минобороны неспроста тянутся уже несколько месяцев. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко уверен, что всех проворовавшихся генералов можно было взять за одну ночь, но силовики сработали тоньше, и для того были причины.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Но силовики сработали тоньше, растянуть на годы и сегодня я уже помню только одного Иванова и то по фамилии. Далее уже все забудут всё и что там будет, а кто его знает. Вернут ли в бюджет украденное?
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16 час.

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