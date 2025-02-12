МВД выявило более 7 000 нарушителей – результаты первых суток работы реестра контролируемых лиц Евгения КомароваВ МВД отметили результативность реестра контролируемых лиц – за первые сутки работы с его помощью было выявлено более 7 000 нарушений.
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