НАТО: сотрудничество России и Китая повышает риск конфликта в Арктике

А

Александр

А нахрена нам китайские кредиты? Поднять налоги с нуворишей, и на всё хватит с избытком. Да еще останется. А то Китай нас по островку скоро до финской границы разберет. По его примеру за Путиным в Китае толпа не растерявшихся кинулась. И только слышилось: Дай откусить, дай откусить!