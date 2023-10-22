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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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НАТО: сотрудничество России и Китая повышает риск конфликта в Арктике

НАТО: сотрудничество России и Китая повышает риск конфликта в Арктике

По словам главы военного комитета Роба Бауэра, Москва якобы вкладывает большие средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике.

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Комментарии
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А
Александр
А нахрена нам китайские кредиты? Поднять налоги с нуворишей, и на всё хватит с избытком. Да еще останется. А то Китай нас по островку скоро до финской границы разберет. По его примеру за Путиным в Китае толпа не растерявшихся кинулась. И только слышилось: Дай откусить, дай откусить!
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