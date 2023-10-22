НАТО: сотрудничество России и Китая повышает риск конфликта в Арктике

По словам главы военного комитета Роба Бауэра, Москва якобы вкладывает большие средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру Активно развивающиеся российско-китайские отношения повышают риск конфликта с НАТО в Арктике.
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