Хиджаб или отчисление: колледж в Лянторе ставит мусульманскую студентку перед выбором

Александр Пятнистый

Ну, что до теории Дарвина...И Ислам и Православие одинаково трактуют создание человека всевышним. Вера (не важно какая) всегда была (ИМХО) тем стержнем, который держал человека вертикально и делал его ЧЕЛОВЕКОМ. Но не следует излишне навязывать веру. Вообще и Ислам и Православие против навязывания. Так что, незачем обсуждать теорию Дарвина. Пусть она изучается как и изучалась до сих пор, но не в противовес религии, и религию не нужно ставить в противовес обучению. Иначе это не религия, а мракобесие какое то. А что до остального- похоже, бездумная дума и всякие хуснулло, титулло, затулло и файзулло толкают народ на то, чтобы он сам решил проблему с мигрантами. Вот только народ ее решит так, как сочтет нужным, не советуясь и не прося помощи у мигрантолюбов.