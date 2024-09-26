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Хиджаб или отчисление: колледж в Лянторе ставит мусульманскую студентку перед выбором

Хиджаб или отчисление: колледж в Лянторе ставит мусульманскую студентку перед выбором

Avia.pro - СМИ В одном из колледжей города Лянтор разразился скандал, который привлёк внимание общественности и правозащитных организаций.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну, что до теории Дарвина...И Ислам и Православие одинаково трактуют создание человека всевышним. Вера (не важно какая) всегда была (ИМХО) тем стержнем, который держал человека вертикально и делал его ЧЕЛОВЕКОМ. Но не следует излишне навязывать веру. Вообще и Ислам и Православие против навязывания. Так что, незачем обсуждать теорию Дарвина. Пусть она изучается как и изучалась до сих пор, но не в противовес религии, и религию не нужно ставить в противовес обучению. Иначе это не религия, а мракобесие какое то. А что до остального- похоже, бездумная дума и всякие хуснулло, титулло, затулло и файзулло толкают народ на то, чтобы он сам решил проблему с мигрантами. Вот только народ ее решит так, как сочтет нужным, не советуясь и не прося помощи у мигрантолюбов.
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51 мин.
Семен Семеныч
Как уже задолбали надуманной проблемой. Почему девушки мусульманки не должны ходить в хиджабах? Ведь православные девушки ходят в платках и в этом никто не видит проблемы. Не надо путать хиджаб и никаб. Вот никаб должен быть запрещен для ношения на территории России. И это не должно обсуждаться.
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35 мин.
Александр Пятнистый
👍👍👍👍👍👍
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34 мин.

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