Суд конфисковал дома руководителей ЮКОСа в "Яблоневом саду" в Подмосковье

По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов.