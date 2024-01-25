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Суд конфисковал дома руководителей ЮКОСа в "Яблоневом саду" в Подмосковье

Суд конфисковал дома руководителей ЮКОСа в "Яблоневом саду" в Подмосковье

По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок "Яблоневый сад" в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов.

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