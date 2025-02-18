Трамп: Россия способна очень быстро уничтожить украинские города

Но не хочет этого делать Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, однако не хочет этого делать.
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