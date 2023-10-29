Экс-игрок ЦСКА Пономарев предрек крах "Краснодару" после первой неудачи в сезоне

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что после победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над "Краснодаром" армейцы могут выдать еще несколько удачных матчей.
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