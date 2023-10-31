В больнице Марии Магдалины рассказали о режиме работы после обнаружения кори у пациента

Приняты все необходимые противоэпидемические меры для локализации очага. Главный врач детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава прокомментировал ситуацию с обнаружением кори у пациента.
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