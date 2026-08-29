Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства запросил доклад по уголовному делу о нападении на несовершеннолетнего в Свердловской области

Глава ведомства запросил доклад по уголовному делу о нападении на несовершеннолетнего в Свердловской области

В СМИ сообщается, что в Асбесте Свердловской области несколько месяцев назад неизвестный напал на 9-летнего мальчика.

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