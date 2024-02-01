Пенсионер решил продать старую картину и неожиданно выручил два миллиона рублей

Потерянная работа живописца Дэвида Кокса ушла с молотка за два миллиона рублей Старая картина, оцененная в 80 фунтов стерлингов (9 тысяч рублей), после бурных торгов неожиданно ушла с молотка за 18 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей).