С сегодняшнего дня (1 сентября 2026 г.) начал работать цифровой рубль. С ним было связано много опасений и ожиданий, поэтому сегодня, проснувшись, первым делом я решил попробовать открыть себе цифровой… Читать статью: Как я подключал себе цифровой рубль и что из этого (не) вышло.
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