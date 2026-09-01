С сегодняшнего дня (1 сентября 2026 г.) начал работать цифровой рубль. С ним было связано много опасений и ожиданий, поэтому сегодня, проснувшись, первым делом я решил попробовать открыть себе цифровой… Читать статью: Как я подключал себе цифровой рубль и что из этого (не) вышло.