Здесь можно попробовать американские, японские, вьетнамские и среднеазиатские блюда.В фуд-холле городского рынка подмосковного Подольска представлены кухни 15 стран мира, среди которых Америка, Япония, Вьетнам, страны Средней Азии и другие, сообщает Минсельхоз Подмосковья.