Здесь можно попробовать американские, японские, вьетнамские и среднеазиатские блюда.В фуд-холле городского рынка подмосковного Подольска представлены кухни 15 стран мира, среди которых Америка, Япония, Вьетнам, страны Средней Азии и другие, сообщает Минсельхоз Подмосковья.
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