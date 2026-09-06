Бойцы группировки «Днепр» за неделю уничтожили 11 модулей Starlink

Военные группировки «Днепр» за неделю выявили и уничтожили 11 терминалов спутниковой связи Starlink, которые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули на правобережной части Херсона.
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