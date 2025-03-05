Трамп: самые успешные бизнесмены смогут купить гражданство США за $5 млн

Предпринимателям со всего мира позволят приобретать гражданство США за 5 миллионов долларов.Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил о разработанной программе «золотая карта», которая позволит состоятельным людям со всего мира приобрести американское гражданство за 5 миллионов долларов.