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Кайседо из MLS забил пенальти, не отправив мяч в сетку ворот

Кайседо из MLS забил пенальти, не отправив мяч в сетку ворот

Футболист «Ванкувера» забил необычный гол в MLS.Футболист «Ванкувера» забил необычный гол в MLS.Ранее «Уайткэпс» разгромили «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата.

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