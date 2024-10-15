Пугачева рассекретила свой гонорар в Советском Союзе

Певица также показала свои самые масштабные гастроли в Армении. Эстрадная певица Алла Пугачева уже несколько лет не живет в России, однако интерес к ее персоне не ослабевает и то и дело «подогревается» слухами в СМИ и утечками из окружения Примадонны.
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