Пугачева рассекретила свой гонорар в Советском Союзе

Певица также показала свои самые масштабные гастроли в Армении. Эстрадная певица Алла Пугачева уже несколько лет не живет в России, однако интерес к ее персоне не ослабевает и то и дело «подогревается» слухами в СМИ и утечками из окружения Примадонны.