Косачев: Трамп понял, что Россия является таким же субъектом, как и остальные

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что президент США Дональд Трамп осознал субъектность России в международных отношениях после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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